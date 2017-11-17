神背誦禮運大同篇 柯得意：我有背啦！

2017-11-17 15:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員厲耿桂芳今日下午於市議會總質詢時，與備詢的市長柯文哲論及中央政府推行歷史課綱去中國史、中國文化，國文課綱削減文言文比例，認為不合哩，厲耿桂芳還上起「國文課」，還抽問孔子「禮運大同篇」，不料，柯文哲神背誦立刻秒回答，柯文哲臉上藏不住笑意，笑說「我有背啦！中國古書我讀很多」。

厲耿桂芳先問是否認同中華文化？柯表示認同，並說這沒問題，他自己讀很多中國古書，都是屬於華文系統，讀中國歷史也沒什麼壞處。

厲耿桂芳引述新加坡總理李光耀自傳內容，「新加坡歷史不在100多年前，早在5千多年中國文明就開始，中國歷史是我們的一部分」，她認為連新加坡這樣新興國家都認同中華文化，看到我們去中國史，她感到猶如中國大陸的文化大革命初級版。

話鋒一轉，厲耿桂芳探究柯文哲的柯氏家族一脈，最從可追溯到周朝的姜太公，隨著時代變遷，柯氏家族才遷到新竹，柯姓在百家姓排名46名，不斷強調中華文化的重要。柯文哲也說，我沒有說要斷（中華文化）啊！

最後，厲耿桂芳提到許多中國歷史上古人包括孟子、韓非子等人流傳至今的話，到現在與國人勉勵，厲耿突然「抽考」，要求柯文哲跟她進行「禮運大同篇」的句子接龍，柯文哲乾脆直接全部背誦，還笑說「我有背啦！中國讀書我讀很多。」