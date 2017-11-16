妳還適任這個位子嗎？ 林美珠怒回徐永明：我沒有怠忽職守

時代力量立委徐永明拿出一張跨月30天上班時數達300小時的排班表質詢勞動部「合法或不合法」。（記者李雅雯攝）

2017-11-16 12:37

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今天要求勞動部做專案報告。時代力量立委徐永明拿出一張跨月30天上班時數達300小時的排班表質詢勞動部「合法或不合法」，勞動部長林美珠、勞動條件司長謝倩蒨在台上答詢，對話未有交集，徐永明大聲地問林美珠「你認為你還適合擔任勞動部長這個位子嗎？」，林美珠動怒答「我在這位子上沒有怠忽職守」。

徐永明延續昨天委員會上討論，追問30天300小時的班表是否合法，謝倩蒨回答，這個班表要先看他的週期起始點，七天為一個週期。

徐永明追問，這是用今年12月下半月開始排的班表，都有具體日子了，究竟是合法或違法。勞動部官員強調要看七天一週的週期起始點。

徐永明批評，這個班表就是有可能發生，勞動部卻說是極端案例，百貨公司開心的不得了，會計旺季時候也能用，勞動部修法時候都沒有想過嗎。徐永明接著說，召委（指蔣萬安）都說我們要體恤部長身體狀況，質詢時間要掌握，勞動部對於修法後的狀況卻沒有掌握，問林美珠，「你還適合擔任勞動部長這個位子嗎？」

林美珠聽聞情緒相當激動，大聲回應，在這個位子上沒有怠忽職守，「不要拿身體狀況來說我不適任這個職位」，對徐永明發言表達抗議。