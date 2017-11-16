政風處長跟朱立倫14年卻辦不出弊案 段宜康質疑包庇

2017-11-16 09:54

〔記者曾韋禎／台北報導〕屬於中央政府一條鞭的政風人員，居然長期跟隨地方首長14年！民進黨立委段宜康指出，新北市政風處長李黎顯一路追隨朱立倫14年，新北市府卻不斷爆發貪瀆，副市長許志堅還能提前退休，政風機關無法發揮防貪作用，難道不用負責任？

立法院司法及法制委員會今審查法務部明年度預算。段宜康指出，李黎顯一路追隨朱立倫14年，從桃園縣政府政風室主任、政風處長；到朱立倫擔任行政院副院長，李黎顯改任主計處政風處長；朱立倫選上新北市長後，李黎顯又擔任新北市政風處長至今，這對於中央政府一條鞭的政風人員來說，是很奇怪的事。

段宜康接著表示，能跟隨朱立倫這麼久，理論上是可以攜手配合處理大案；然而，在新北市爆發浮洲合宜宅弊案時，他已表明，當時的廉政署已查辦遠雄海山開發案但查無結果，直到政黨輪替後，北檢更換檢察長，才辦出結果。

他質疑，新北市議員可以向李黎顯打聽辦案進度，若兩人沒私交，去打聽豈不是自投羅網？許志堅辦理退休後，相關弊案才爆發，是誰通知的？為什麼這無法發揮防貪作用，李黎顯還不用負責任？

他還指出，當年主辦海山開發案都審會議的新北市副市長、負責環評的環保局長，到現在都還沒事。

他最後透露，馬政府任內有個已辭職的首長涉及貪瀆案件，因為有檢察官下令不要辦，法務部現在要不要查辦？如果要辦的話，也要追究當初下令別查的檢察官責任。

法務部長邱太三答覆，不便回答具體個案，但列席的相關首長都聽到了，也表示會後會請人向段宜康索取相關資料。