陳金德要求檢討空污許可證展延期限 環團怒批：嗅覺失靈

2017-11-15 20:40

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣固定污染源許可證原本展延期限為5年，去年環保局針對縣內69家排氣量大的業者加嚴處理，縮短為2年，但是宜蘭代理縣長陳金德今天要求環保局檢討這樣的措施是否合理。宜蘭縣環境保護聯盟痛批陳金德「嗅覺失靈」！

「請問代理縣長，您在高雄住久了，嗅覺失靈了嗎？」宜蘭縣環境保護聯盟理事長黃彥霖說，困擾宜蘭縣縣民已久的空污與臭異味問題，在經過環保局多年的努力下，終於在去年針對縣內69家污染排放量大的業者，將固定污染源許可展延期限由一般5年，限縮為2年，但是陳金德代理縣長今天在縣議會施政報告提出，要求環保局檢討合理性，甚至要求向中央反映修法，宜蘭縣環境保護聯盟提出強烈質疑。

黃彥霖說，宜蘭縣空氣品質的改善本是縣府責無旁貸的職責，正因宜蘭工業部門在能源消耗與碳排皆占全縣總排放7成，且空污貢獻大戶改善計畫遲遲未果，宜蘭縣環保局才會制定加嚴排放標準，並限縮展延期限，藉以要求廠商限期改善，孰料陳金德代理縣長竟反其道而行。

黃彥霖指出，陳金德要求環保局檢討，此舉本末倒置，置宜蘭人民呼吸權於不顧，形同全面棄守宜蘭價值。陳金德在接下來1年多任期，應與宜蘭鄉親一同面對宜蘭空污問題，更應該務實提出具體的輔導廠商減污對策，而非檢討固定污染源許可展延期限，是否有礙產業發展、限縮人民權利義務。