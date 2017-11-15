證明非「蹭照」 小英推特PO宋楚瑜與川普合照

總統蔡英文今透過推特貼文表示，宋楚瑜順利在APEC與世界領袖進行多場會晤，其中包含與美國總統川普在非公開場合互動。（圖擷自蔡英文推特）

2017-11-15 19:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天透過推特貼文提到，APEC領袖代表宋楚瑜順利在APEC（亞太經會）與世界領袖進行多場會晤；值得注意的是，蔡總統這篇貼文首度曝光宋楚瑜與美國總統川普在非公開場合互動照片。

第25屆亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議在越南舉行，宋楚瑜代表蔡總統率團與會。

蔡總統今天透過推特貼文提到，宋楚瑜順利在APEC與世界領袖進行多場會晤，值得注意的是，蔡總統這篇貼文首度曝光宋楚瑜與美國總統川普、美國國務卿提勒森的合照。藉此證明台美關係相當穩健，川普政府也對台灣抱持非常正面的態度 。

中國媒體日前在微博瘋傳一段「網友爆宋楚瑜蹭照美國總統全過程」影片，蔡總統今天這篇推特貼文，也有駁斥的意味。