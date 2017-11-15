鞭刑侵害人權 立委籲國人三思

2017-11-15 17:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民眾提案新增鞭刑刑罰，法務部說，「兩公約」禁止酷刑、虐待式刑罰，鞭刑只剩新加坡與伊斯蘭教國家採行；民進黨立委劉櫂豪籲國人三思，他說，治安要好不一定要用鞭刑；國民黨立委王育敏則認為，解決問題有很多面向，應廣泛蒐集各界意見。

有網友在國家發展委員會的公共政策網路參與平台提案，針對酒駕累犯、殺害幼童及性侵犯等罪犯應以鞭刑懲戒，已獲超過5000人人附議成案，行政院政務委員唐鳳也將對此召開會議討論。

鞭刑又稱為「笞刑」，是種歷史悠久的刑罰，被認為對受刑人不人道與侵犯人權，當前全世界僅剩新加坡、汶萊、馬來西亞、巴拿馬、南非、阿富汗、巴基斯坦、伊朗、阿曼、葉門、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、奈及利亞、史瓦濟蘭、千里達及托巴哥、辛巴威、蘇丹共和國、波札那、尼日等國採用。

法務部政務次長蔡碧仲今天赴立法院司法及法制委員會備詢，對此議題表示，現行「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」（兩公約）反對酷刑或虐待是刑罰，我國屬「兩公約」內國法化國家，所以一定要遵行。

他解釋，國際有9成以上國家未採用鞭刑，而新加坡會採用，乃因英國殖民時期遺留，英國已於1948年取消，國人當然對性侵、酒駕等很氣憤，但若因此採用鞭刑，其他更可惡的罪是否也應採用？

曾任法官的劉櫂豪坦言，歐、美、日等法治健全、進步的國家，都未採用鞭刑，因現代法治觀念認為處罰不應建立在對身體侵犯上，若一個人嚴重違法社會秩序，國家多採隔離或罰金的方式為之。

劉櫂豪呼籲，國人必須嚴肅思考、三思是否採用鞭刑，因絕大多數民主、法治國家都不採侵害身體方式處理，也許很多人以新加坡治安良好為例，但世界上治安好的國家很多，不一定要用鞭刑。

長期致力於推動兒少福利的王育敏說，台灣已久未實施鞭刑，解決問題有很多面向，一個制度的倡議，及是否新增懲罰手段，應召開公聽會廣泛蒐集意見。

她認為，網友有這個意見與聲音，恐是對現行法律懲處有不滿，認為量刑過輕，判決無法達到警惕效果，司法院應檢討。