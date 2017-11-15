賴揆首表態 軍人年改恐延至明年下會期才能處理

2017-11-15 15:37

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天下午被詢及軍人年改草案希望何時處理時明確表示，軍人年改要立法院修法通過，這會期恐怕有困難，期程上這會期安排也有困難，「我看最早要處理的時間，恐怕是下會期」。

這是賴揆首度就軍人年改的立院修法時程明確做上述表態。他說，軍人年改草案昨天已有預告草案重點，同時展開廣泛的溝通，不管是現役與退役軍人都會好好溝通，聽取他們的意見。

賴清德今天下午出席第40屆吳三連獎贈獎典禮。國防部昨預告軍人年改草案，政院原本列為本會期優先法案，但版本到現在還未送到行政院。