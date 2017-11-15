與柯不同調？陳景峻：趙藤雄身體不好，還在思考

2017-11-15 12:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大巨蛋案風波持續延燒，台北市長柯文哲昨在市議會總質詢時表示，遠雄集團董事長趙藤雄交保後「休息夠了」，將請副市長陳景峻找趙藤雄進台北市政府「說清楚」。對此，陳景峻今早出席北北基好玩卡記者會時被問到時表示，聽說趙藤雄身體不好，是需要找趙藤雄本人，還要考慮一下，不要引起情緒反應，「人的問題小心一點比較好」。

陳景峻說，希望遠雄針對上次幹事會的修正案盡快提出說明，幹事會中遠雄抱怨北市府對法令認知不同，覺得有刁難，北市府一再解釋絕對沒有，甚至開完會後，都發局等相關局處討論對遠雄所提出的法令解釋，若遠雄認為解釋不一樣，可以請中央釋疑，讓大家有個平台做事，如期進行。

媒體詢問何時找趙藤雄會面？陳景峻表示，不管是趙董、總經理湯佳峯或者遠雄團隊，都是代表遠雄，開會也都有正式公文書，也代表遠雄公司所做的承諾與開會紀錄，因此有沒有找趙藤雄本人，擔心邀請趙會引起其他不同解讀，「我也在思考這問題」。

陳景峻還說，聽說趙藤雄身體不好，如果說進來（指找趙來市府會面）媒體大陣仗，又問其他問題，他覺得會很尷尬，有他們集團的人來開會也是代表遠雄，有需要趙藤雄本人嗎？還是要考慮一下，他認為不要引起情緒反應，依法行事處理完整，「人的問題要小心一點比較好」。