柯市府喬「蛋」再添一樁？傳和遠雄便當會喬同意書

柯市府、遠雄為大巨蛋表面劍拔駑張，傳出同意書根本是由市府、遠雄高層共同「喬」出來，遠雄董事長趙藤雄也在場，還吃了市府準備的便當。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-15 10:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府、遠雄為大巨蛋表面劍拔駑張，柯也高調稱自己「不會因為選舉到了就退讓」，卻屢傳私下喬「蛋」。繼近日傳出前法務局長楊芳玲因拒簽同意書，和柯產生嫌隙，今再傳出該同意書根本是由市府、遠雄高層共同「喬」出來，遠雄董事長趙藤雄也在場，還吃了市府準備的便當。

北市府發言人劉奕霆今天受訪表示，經查證，去年9月7日上午遠雄確實由遠雄董事長趙藤雄率隊，到市府來遞交同意書，因為時間接近中午，才會一起用餐，並兩度強調，雙方沒有討論同意書細項內容。

劉奕霆表示，收到同意書當天下午，市長召開府會相關會議，才討論到同意書內容，由於同意書中遠雄要求市府的部分，也列在契約中，經過集體決策後，認為不需要在同意書上簽名，會後由鄧副市長、時任市府發言人林鶴明一同召開記者會，表示樂見遠雄態度改善，9月8日再由市長主持「不終約記者會」。他最後說，市府最近正在整理去年9月初所有府內會議，近期內會再公開說明。

平面媒體報導，避免大巨蛋成為選舉絆腳石，北市府去年中曾下通牒，3個月內遠雄拿不出公安改善計畫就解約，大限為去年9月8日。一名市府高層透露，當時市府一邊尋求其餘企業接手大巨蛋、一邊跟遠雄協議解約，最後中信金無接手意願，眼看大限將至，市府傾向大巨蛋續建，去年9月6日邀遠雄磋商。

遠雄董事長趙藤雄9月7日上午率公司經理團隊湯佳峯、蔡宗易、楊舜欽和林金城前往北市府，與市府2位副市長鄧家基、陳景峻、市長室辦公室主任蔡壁如、市府前發言人林鶴明及時任大巨蛋律師團、現任法務局長袁秀慧排排坐，時任法務局長楊芳玲則未參與。