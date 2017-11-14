瑞士時間銀行養老制度 朱立倫：新北早已做4年

新北市長朱立倫今天在市政會議表示，瑞士的時間銀行政策，全國第一個推行的城市就是新北市，只是名稱叫作「佈老志工」，已經推行四年多，卻有很多人不知道，要求相關局處檢討。（記者賴筱桐攝）

2017-11-14 10:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣步入高齡社會，長照議題備受關注，瑞士2012年推動「時間銀行」政策，接受計畫的人，照顧他人的時數會被紀錄下來，等到未來自己需要人照護時，就能從銀行提領相等時數的免費服務。新北市長朱立倫今天表示，瑞士的時間銀行，新北市政府早就推行4年多，卻很少人知道，他要求有關局處檢討，號召更多民眾參與。

朱立倫今天在市政會議表示，常收到許多局處首長傳來瑞士「時間銀行」的文章，但很多人不知道，全國第一個推動時間銀行的城市，就是新北市，新北市的「佈老志工」政策，等於時間銀行、志工銀行的概念，但社會大眾關注國外媒體報導，全台了解「佈老志工」的人比率可能不到1%。

朱立倫指出，各局處都很有創意，常提出創新名稱，但太多創新名詞大家反而聽不懂；此外，好的政策如何讓更多人知道進而參與，才是最重要的事情，例如民眾若想加入「佈老志工」，看到市府發布的新聞稿，只能循線打上面的電話找新聞聯絡人或局長，不然就是寫信到市長信箱，須經過重重關卡。

朱立倫說，佈老志工推行4年多來，投入服務的志工達2000多人，有人開始領取時數，相關單位有沒有和志工討論，檢討「使用」時數的問題？他希望各局處推動政策時，應思考民眾到底知不知道，提供便利的參與管道，並檢討政策實施後的作為。