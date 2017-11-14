海洋局長沒聽過「圍標」？ 黃國昌：犯罪嫌疑重大應查辦

2017-11-14 10:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕獵雷艦案越演越烈，離職員工爆料，慶富邀請高雄市海洋局長王端仁和研究人員到慶富大樓，讓慶富獨家取得興達港造船廠用地。對此，時代力量立委黃國昌今天表示，獵雷艦案雪球越滾越大，希望行政院長賴清德可以記得他在立法院的承諾，究責到底，沒有上限。黃國昌也在臉書上說「這位局長沒聽過什麼叫圍標嗎？不知道這是違法的行為嗎？」高雄市海洋局長王端仁的犯罪嫌疑重大，也應一併查辦。

《蘋果日報》報導，去年10月7日高雄市政府海洋局長王端仁和漁業署官員竟親赴慶富公司，和慶富副董事長陳偉治勾串，為慶富量身訂制標案，讓慶富獨家取得興達港造船廠用地。王端仁則說，自己很雞婆，在會中給了不成熟建議。

黃國昌表示，堂堂一個局長，跑到慶富那裡傳授如何取得土地的眉角，教唆如何搓掉其他廠商不要來投標，最後，果真順利只有慶富去投標、然後得標。這位局長沒聽過什麼叫圍標嗎？不知道這是違法的行為嗎？這種行為，可以用「不成熟的建議」合理化嗎？

此外，黃國昌也說，最近發生的事情可以看得出來，陳慶男父子希望透過各式各樣的方式，丟救生圈要自救，呼籲政府在這件事情的調查，以及對於慶富集團這個爛公司，過去曾經在任何政府採購招標案，都要查辦到底。

黃國昌表示，這種事情一直再發生，幾百億這樣燒、浪費，交給全體納稅人承擔，最後都沒人負責，相信台灣社會沒辦法接受這樣的結果。目前既然出現陳慶男與陳偉志新的犯罪事實，檢察官就應該立即再度傳喚他們到案，交待案情，積極偵辦。高雄市海洋局長王端仁的犯罪嫌疑重大，也應一併查辦。

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