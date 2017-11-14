陳金德宣布：捐違規農舍退稅與任內250萬薪資

2017-11-14 09:52

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德今天宣布將把違規農舍房屋稅加價利息退回，預計12月底將支票送達給當事人，他說，其中一棟就是他家，他將捐出退稅金額1萬5千元，並請地政處按照區域計畫法開立罰單，並捐出代理縣長任期內的所有薪資約250萬元給農業發展基金會，做為農地農用永續發展使用。

陳金德今天在縣務會議中表示，當初購買房屋的時候，本來是養羊的地方，購買時已經有填土和擋土牆，違反農用原則，因此這次退稅，他會拿到約1萬5千元的金額，他會全數捐給宜蘭縣農業發展基金會，作為推廣有機農業永續農業的使用。

「第一個現勘就是我家，雖然房屋登記在前妻名下，但是容我代繳。」陳金德進一步要求地政處會同農業處現勘裁罰，他說，還是有人會質疑，就算把稅款退還，違規使用情況是否還在？地政處有沒有依照區域計畫法裁罰？由於現在房子所有權人是前妻黃素琴，請地政處會同農業處現勘，就違規部分依照區域計畫法進行裁罰，但是不好用他的名字裁罰前妻，請讓他代繳。

陳金德說，他對違規使用的情形，深感不安，為了堅定縣府將來對違規使用農地的查察有堅定的信心，除了捐出的退稅，從他今年的11月6日到職，到明年12月24日總共有14個月，全數薪資捐給農業發展基金會，做為農地農用永續發展使用。

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