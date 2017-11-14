美媒：川習會沒有談第四公報或針對台灣的大交易

美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）互動。（美聯社）

2017-11-14 06:07

【駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導】美國記者葛茲引述白宮資深官員的簡報內容指出，美國總統川普在北京告訴中國國家主席習近平，美國不會終止對台軍售，會繼續提供防禦性武器給台灣。

據了解，川習雙邊會談結束後，白宮國安會亞太資深主任博明曾透過電話簡報的方式告知華府特定的專家學者們會談內容，但參與簡報者不得對外透露博明的名字。

美方在公開場合未提台灣問題。中國新華社則在報導中表示，習近平在川習會中表示：「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。希望美方繼續恪守一個中國原則，防止中美關係大局受到干擾。」川普則說，「美國政府堅持奉行一個中國政策。」

葛茲在「自由燈塔」的報導中表示，白宮資深官員在簡報中說，中國八日僅間接提到反對美國對台軍售，美中在會談中未提及簽署「第四公報」或針對台灣議題進行「大交易」。這位資深官員表示，川普向習近平提到了美國基於三公報和台灣關係法的一個中國政策，因此美國將繼續依循在法律之下的義務提供防禦性武器。

這篇報導指出，白官資深官員說，美國並沒有同意和中國建立執法合作的機制以遣返在美的罪犯，川普並要求習近平加強取締從中國走私到美國的毒品，川普在每次和中方會談時都提到毒品問題，強調美國每年有2萬人因為濫用藥物致死。

習近平在會談後的記者會上曾說，美中都同意不想成為彼此罪犯藏匿的天堂，並會指示兩國的相單位研究長期的合作機制。白宮資深官員卻在電話簡報會中說「我們沒有同意這樣的機制」，他們明確告訴中方，美國是一個依法治國，而不是以法治國的國家，美國不會容忍在自己國土內的違法活動，而美國看到中國有逾越的舉動。

葛茲表示，中國執法當局曾以轉機方式在紐約與滯留美國的富商郭文貴會面，因此被美國聯邦調查局短暫拘留。他引述白官資深官員的話說，中國知道美國永遠不可能同意這種執法合作，但還是強推，目的是讓中共執政當局的政治敵人籠罩在陰影之下，驚嚇中國人民，是一種心理戰術。