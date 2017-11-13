八百壯士抗議年改 與警爆推擠衝突

不滿年金改革未先溝通，八百壯士聚集行政院前抗議林萬億未實現承諾，先與退伍軍人團體、代表溝通，背信毀諾就先公布方案，有損軍人權益。（記者王藝菘攝）

2017-11-13 12:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府國家年金改革委員會明（14日）將拍板軍人年金改革方案，反年金改革團體「八百壯士」今發起抗議，批年改會副召集人、政委林萬億毀約背信，包括立院國民黨團總召林德福等立委、國民黨地方黨部都動員到場聲援。警方派出上百警力及霹靂小組戒備，抗議民眾則一度與警方發生推擠。

「八百壯士」多由抗議軍人年改的退役軍人組成，今年2月起於立院大門前搭棚「埋鍋造飯」長期抗爭，至今已266天。抗議團體今再度集結，自立院遊行至行政院前抗議。

八百壯士指揮官吳其樑率指出，林萬億曾於5月11日邀請他們在行政院會談，公開承諾「軍人年改版本送行政院前國防部必須與退伍軍人團體溝通，並優先邀集年改委員協調」，但林萬億未實現承諾，先與退伍軍人團體、代表溝通，背信毀諾就先公布方案，有損軍人權益。

上午約11點時，警方開放忠孝東路車道，讓部分車輛可以通行，引發抗議群眾不滿，認為警方不能干擾他們集會遊行權利，並與警方發生推擠衝突。最後警方同意再封路，才平息風波。