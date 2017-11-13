指一銀幫慶富作弊 黃國昌批：膽大妄為到肆無忌憚

黃國昌批評，第一銀行幫慶富作弊，真是「膽大妄為到肆無忌憚的程度」。 。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-13 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕承包海軍獵雷艦案的慶富造船，爆發嚴重財務問題並涉及詐貸案，第一銀行董座蔡慶年則遭財政部撤職。時代力量立委黃國昌則在臉書表示，第一銀行幫慶富作弊，痛批真是「膽大妄為到肆無忌憚的程度」。

「一銀幫慶富作弊，其他公股行庫知道嗎？」黃國昌指出，這幾天看到金融財團所豢養的媒體，出來為第一銀行蔡慶年喊冤，試圖幫忙洗白兼帶風向，真是既荒謬又可笑；月初行政院的調查報告指出「一銀等於打開金庫，讓慶富搬錢」，這個形容十分貼切。

黃國昌表示，在獵雷艦的聯貸契約中，若慶富無法在2016年3月底及9月底前分別增資10億，就無法繼續撥放貸款，而慶富2次逾期未增資時，一銀不僅未追究違約責任還要求其他銀行同意展延並豁免違約責任；更扯的是，一銀還幫慶富作弊「放款給慶富的母公司慶洋，再由慶洋增資給慶富（一驗資完錢就馬上又移走了）」。

黃國昌痛批，一銀這樣惡搞，根本就是讓當初聯貸契約中增資的要求，成為笑話，「一家公股行庫可以幫忙作弊到這種程度，已是膽大妄為到肆無忌憚的程度了」。甚至一銀幫慶富在聯貸中作弊，還違反《金融控股公司法》的申報揭露義務，並未在2016年的報告揭露。黃也質疑，金管會現在還不知道這些事嗎？都沒有在調查處理嗎？