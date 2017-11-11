UNFCCC登場 環署官員：台灣參與情況比去年理想

2017-11-11 21:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第23屆締約方大會（COP23）今年11月6日至17日在德國波昂舉辦。涉外人士指出，今年仍規劃請友邦協助在大會中發言，並促請友邦致函秘書處，表達台灣對全球氣候變遷做出的努力；環保署官員表示，今年申辦的周邊會議、雙邊會談「情況非常好」，因德國相對來講比較友善，參與情況「會比去年理想」。

UNFCCC今年在德國波昂舉辦，我國歷年來均以工業技術研究院的非政府組織觀察員身分與會。去年我方參與情況不佳，沒申請到任何周邊會議許可，已是連續兩年申請周邊會議未獲通過。

不過，涉外人士指出，去年主辦國摩洛哥立場親中，「連入境都有問題」，今年在德國波昂舉辦，情況則好轉許多，無論是高階會議或場外周邊會議，參與層級、數量都有增加。

據參與NGO表示，今年以工研院為首，共有9個NGO申請周邊會議，且工研院也規劃將與友邦共同舉辦研討會；我國去年僅派環保署參事級官員入場，據悉，今年也將「按照去年的默契安排」。

環保署官員受訪時表示，今年可以申辦的周邊、雙邊會議情況都較去年好轉，也可能在會議中見到他國「層級蠻高的」高階官員，環保署預計週三召開記者會說明今年參與情況。

除了實質參與，環保署長李應元也以專文投書瑞典「新佛蘭日報」、美國「國會山莊報」，我駐加拿大代表龔中誠、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處顧問劉邦全等人也投書，呼籲駐在國正視台灣爭取參與UNFCCC的訴求；此外，包含國民黨立委陳宜民、民進黨立委鍾孔炤、吳焜裕等人也前往德國與會。