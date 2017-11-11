APEC》宋鎮邁秘密行程曝光 私訪博物館賞藝術展

宋鎮邁私訪藝術展覽並留下感謝文字。（記者呂伊萱攝）

2017-11-11 17:08

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會接近尾聲。我方領袖代表宋楚瑜今年也由女兒宋鎮邁代替配偶夫人，陪同出席APEC。宋鎮邁除了參與APEC領袖配偶團的參訪行程，也自行至峴港著名的占婆博物館參觀，並在館內簽名簿留下感謝文字。

占婆博物館內收藏大量古占婆王國的藝術品，超過千年歷史的神像雕刻與歷史文物，雕刻材質包括砂岩、陶和銅等材質；占婆王國主要信奉印度教，博物館可見到印度兩大神梵天和濕婆的雕像，與最神聖的聖壇。

博物館內也正在展覽來自日本京都的染布藝術家鳥羽美花的作品，鳥羽美花特地為2017年的APEC開展，展題為「越南縮影」，以色彩繽紛的染布屏風，展現越南古城會安等地的美景，僅在APEC領袖週期間開展。

會展人員透露，宋鎮邁於9日自行來看展，他們並形容宋鎮邁「高挑、美麗且時尚」，令人印象深刻。宋鎮邁也在簽名簿裡寫下給鳥羽美花的文字：「謝謝您分享您美麗的世界，帶領我們到遙遠的時空、國度」，表示對此特展的激賞。

泰國總理帕拉育夫人今（11）天也在維安人員陪同下，到占婆博物館參觀。

泰國總理帕拉育夫人參訪占婆博物館。（記者呂伊萱攝）

泰國總理帕拉育夫人參觀鳥羽美花染布屏風特展。（記者呂伊萱攝）

占婆博物館內開設鳥羽美花染布屏風特展。（記者呂伊萱攝）

占婆博物館內開設鳥羽美花染布屏風特展。（記者呂伊萱攝）