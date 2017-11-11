全國國土計畫說明會 公民團體促進行政策環評

內政部在台中舉行全國國土計畫說明會，公民團體要求政府不可草率定案，要政策環評（記者蘇金鳳攝）

2017-11-11 16:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕內政部今天在台中舉行全國國土計畫草案第2場說明會，10多個公民團體在現場呼籲政府，對「全國國土計畫」不可草率定案，此計畫是國家最重要的國土發展計畫，現況調查應完備，且應進行政策環評，而且未來行政院要尊重審議意見，不能以具有核定權，否定公民團體的意見。

全國國土計畫草案第2場說明會今天在台中市精密園區勞工聯合服務中心舉行，台灣水資源保育聯盟、台灣環保聯盟、台灣水資源保育聯盟、耘林藝術人文生態關懷協會、地球公民基金會、大台中市政監督聯盟、台中市原鄉文化協會、荒野保護協會台中分會、好民文化行動協會、中科汙染搜查線等多個公民團體，在會場外拉白布條陳情，要求「國土計畫，政策環評！」，不可草率定案。

公民團體表示，全國國土計畫的誕生，是為了能夠因應氣候變遷，確保糧食安全，應該要要好好去規劃，才能控制台灣國土使用的問題，但看到草案，公民團體認為問題非常大，並沒有往此目標前進。

公民團體表示，全國國土計畫內，中央政府各部會必須把對於空間規劃想法放進來，民間要知道，各部會在未來20年，需要用多少土地，為何有此需要，計畫是什麼，要很清楚呈現出來再去審議是否合理。

但公民團體發現，國土計畫內，竟沒有這些基礎資料，各部會不願交出基礎資料，不願好好去評估自己用地需求，未來20年到底要如何用台灣這塊土地，可能隨隨便便就被侵吞掉。

公民團體認為，產業說五缺，大家都在缺地，如果被氾濫的用地，無止盡的使用下去，台灣的土地一定會被用光的一天，要去好好的整體規劃與思考。

如果全國國土計畫草率通過，甚至可能包裹一些錯誤的規劃，反而讓國土遭受更大的傷害。

公民團體發現行政院對於國土計畫重視是不夠的，產業有缺地，便想辦法擠出地來讓產業界使用，忽略國土計畫的重點，是要用整體的思考去想像台灣土地應該如何被合理的配置。

因為行政院有核定權，公民團體擔心行政院會全部否定前面的審議，全盤否定公民參與的過程，公民團體不希望國土計畫被如此糟蹋掉，希望行政院依照審議結論，去做全國國土計畫的公告實施，而非自己最後核定後，去濫權的更改。

「監督全國國土計畫聯盟」發言人陳椒華表示，「全國國土計畫」是國家最重要之國土發展計畫，現況調查應完備，計畫訂定應提送環保署進行政策環評。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，目前許多提供民生用水的水庫及攔河堰淤積嚴重且水質已不佳，反對草案內所訂「水庫集水區」的山坡地坡度30%以下可開發，反對廢水處理至「排放水標準」以下就可排入水源區。

大台中市政監督聯盟龔文周表示，至今仍看不到「行政院國土計畫審議會」組織相關辦法或要點、委員產生程序、名額分配、公民參與機制及資訊公開等，皆尚未公告，擔心有之前「全國區域計畫」的慘痛經驗，行政院在握有核定權之下，竟黑箱修改已經過重重審議與公民參與之全國區域計畫草案，並發布實施，讓人不禁擔憂「全國國土計畫」也可能步上後塵！

中科汙染搜查線秘書長徐宛鈴表示，全國國土計畫各部會並未好好盤點土地，以水的問題而言，如大台中的用水，有一半是鯉魚潭而來，而鯉魚潭的用水，從士林壩引水過來的，但士林壩並未被劃入集水區，因此在此次的國土計畫中，就不會被列入國土保育地區的第一類。

徐宛鈴表示，第一類是水源的保留地，因為是要給人民喝的水，有最嚴格管制，若未劃入集水區，被列入其他類別，就可以開發，屆時可排放廢水，可比照放流水的標準，如此水源便沒有被保護，甚至被污染。

其次是糧食安全的問題，徐宛鈴表示，為了確保糧食無法進口，每人每天所需基本熱量是足夠的狀況，台灣需要74萬公頃可耕作的農地去生產糧食，但農委會盤點出來，可耕種的農地，只剩下68萬頃，少了6萬，如此嚴峻問題，國土計畫在面臨此一嚴峻問題卻未積極處理。

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