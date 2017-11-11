公投法補正 獨派社團籲年底前完成

台灣北社11日舉辦「公投法補正-還我完整公民權」座談會，會議由北社社長李川信（左三）主持，邀請FETN蠻番島嶼社陳俞璋（左一）、凱達格蘭學校副校長許忠信（左二）、台灣社社長張葉森（左四）、台灣公投護台灣聯盟總召集人蔡丁貴（左五）等，就現有公投法的缺失及應補正內容發表看法。（記者劉信德攝）

2017-11-11 12:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「公民投票法修正案」修法進度停滯。台灣北社社長李川信主張，公投法補正很重要，這才符合主權在民；前立委許忠信指出，公投法除例外項目外，不應擴張解釋來限制；台灣社社長張葉森認為，民進黨在執政後對此態度有點變化，希望能在年底前完成補正。

儘管總統蔡英文曾承諾年底前完成「公投法」補正，但至今修正案仍停留在初審完成階段。為此，台灣北社舉辦「公投法補正—還我完整公民權」論壇，邀請李川信、許忠信、蔡丁貴、中華大學副教授曾建元、蠻番島嶼社成員陳俞璋與談。

李川信說，人民前途決定應透過公投法行使，但目前未補正部分不符合「主權在民」，公投法層次超越憲法層次。他解釋，全世界都叫我們台灣，國內卻是叫中華民國，但至今不能改變就是因為公投法不給機會。

張葉森說，直接民權很重要，過去民進黨都主張要公投，但執政後對此態度有點變化。他說，過去國民黨把公投當洪水猛獸，原以為民進黨執政後（公投修法）會順利些，但至今仍是鳥籠公投，希望盡快補正、實施。

許忠信說，公投法屬形式上的法律，因公投權是政治權力，因此不能用憲法限制公投投票事項，公投項目有所限制，門檻也很高。他主張，公投法雖以例外限制租稅、薪資、人事等項目不能公投，但例外解釋要從嚴，不能擴張解釋來限制項目。

公投護台灣聯盟總召蔡丁貴指出，現行公投法一直被稱為鳥籠公投，第一個鳥籠，就是程序上的鳥籠，應該修改降低門檻，第二個大鳥籠，則是項目的限制，公投議題不應限制，不能把人民直接行使民意的權利搶走。

學者曾建元指出，國會多數的民進黨若有決心（公投法）不用這麼久，距上次公投法朝野協商至今已快一年，表示民進黨不把這當主要政策，民進黨現在越看越像國民黨，人民應做國家主人，要求總統依人民需求完成公投法修正。