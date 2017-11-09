學校午餐採用在地食材 賴揆指示全力推動

2017-11-09 10:43

〔記者李欣芳／台北報導〕為達校園食材溯源目的，農委會協助將有機、產銷履歷、CAS台灣優良農產品、吉園圃安全蔬果或具有台灣農產品生產追溯QR Code的四章一Q納入教育部修訂的「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」，推動學校午餐採用在地食材政策，因試辦成效良好，閣揆賴清德今天指示全力推動學校午餐採用在地食材。

賴揆今天上午主持院會聽取農委會的報告，農委會指出，105學年度第2學期由台中市、台南市、新竹縣市、台東縣及宜蘭縣等6縣市先行試辦，106學年第1學期擴大推行至本島各直轄市、縣（市）政府及澎湖縣等20縣市試辦，午餐食材可溯源比例及抽驗合格率均明顯提高，試辦成效良好，期能自學校午餐開始做起，由中央、地方的教育、衛生與農業相關單位，以及學校與民間組織等共同努力，全國齊心為學童午餐安全把關。

農委會表示，為推動在地食材供應學校午餐政策，經行政院106年3月1日召開四章一Q政策跨部會首長協調會議決定，政策採滾動檢討調整並分階段推動試辦，並藉每人每餐補貼3.5元的獎勵，由各直轄市、縣（市）政府向教育部提出獎勵金實施計畫，據以推動在地食材供應學校午餐，目前雖初見成效，但仍需藉跨部會及公私組織協力推行，期望各界為學校午餐共同努力，營造台灣學校午餐特色。