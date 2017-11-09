勞基法再修法 社民黨邀賴清德出來辯

2017-11-09 09:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「勞動基準法」一例一休即將再度修法，社民黨召集人范雲認為此次修法方向嚴重損害勞權，邀請行政院長賴清德就修法進行辯論，並撤銷本次修法草案，及提出如何履行降低工時、增加薪資政見的完整政策。

范雲指出，邀請行政院長賴清德就此次修法進行辯論，本修法方向嚴重損害廣大上班族勞權，將勞資會議作為最後把關，無視台灣工會組織率僅7.3％、有開「勞資會議」事業單位家數為7萬2090家，涵蓋率僅4.96％的事實。

范雲要求賴清德出面辯論為何要推動此種服務資本家的修法。社民黨發言人陳又新則提出兩項訴求，包含請行政院撤銷這次勞基法修法的草案，並提出如何履行蔡總統降低工時、增加薪資競選政見的完整政策。

陳又新說，不應將給企業彈性的方便，轉嫁成勞工過勞風險上升，若透過工會或勞資會議同意，雇主可輕易使每月加班時數上限增加、輪班休息時間降為8小時，且可連上12天班，如此國家就是棄守「勞基法」保護勞工立場。

范雲也說，蔡英文競選政見為減少年總工時、週休二日，如今賴揆做法完全違背總統承諾，且總統於國慶談話宣誓打造「更好的台灣」，此修法卻將900萬上班族推入無停休的地獄，一個12天才休一天的勞動者，如何成家、照顧家人？