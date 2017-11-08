錢怎麼來？ 彰縣議員質疑工策會總幹事買名車、蓋豪宅

2017-11-08 21:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣議員林世賢，今在議會定期會議開砲，針對彰化縣工商發展投資策進會（簡稱「工策會」）總幹事梁志傑，其角色定位和任職以來的財產變化，應該受到陽光法案的箝制，以此約束政商關係，避開募款惹議和「地下縣長」傳聞等負面評面，影響縣長魏明谷的連任之路。

彰化縣議會今開定期會，縣議員林世賢質詢指出，古文道「以銅為鏡，可以正衣冠；以人為鏡，可以明得失。」 縣長魏明谷上任至今，穿著打扮得體，用人不當的傳聞沸沸揚揚，工策會總幹事梁志傑，是魏縣長很好的朋友和幕僚，在縣府機關內權利大到可以參與縣府大大小小的事，很多一級主管需到工策會「報到」，甚至坊間傳聞，工策會募款很勤，如此重要幕僚和縣府團隊的靈魂人物，竟然不用受到公務人員財產申報法陽光法案的監督。

林世賢表示，大人物不受陽光法案約束，看在縣府臨時約聘雇人員和通過國家考試的公務員，以及政務官眼裡，情何以堪，都為縣府服務受到法制要求卻大不相同。

林世賢指出，議員間私下形容，縣府有個「地下縣長」掌控縣府大小事情，傳聞甚囂塵上，縣府需不需重新討論工策會總幹事職責，他曾質詢質疑梁志傑上任後，買名車、蓋豪宅，當時他留一手沒拿出證據，這次，他再度質詢，請對方備詢希望讓對方解釋，對方卻沒來。

話鋒一轉，林世賢火力全開，質疑梁志傑就任前後名下公司家數，1家增為3家，要求政風室主動調查，3家名下公司有無跟縣府往來，以及就任前後的財務狀況，還有名車和蓋豪宅財力來源，應該調查清楚，公開財產讓社會大眾檢視。

人在日本考察的梁志傑，今未出席受備詢，記者打其手機，手機關機未聯絡上他，無法得知其對議員的質詢指控。

不過，縣長魏明谷會後受訪力挺梁志傑，反駁指控並指出，他不知道林議員是嫉妒還是揭弊，質詢內容讓人搞不清楚，若有證據和事實就移送檢調調查，工策會角色定位和職責，是全國各地都有的問題，梁志傑未接任前事業有成，財力狀況就很不錯，很有錢，接任後公司交給親人處理，來領每月8萬元薪水，人家是大老闆，其實不在乎這點薪水，完全是想為縣府建構交流平台，服務中小企業才接受這個職務。

魏明谷表示，工策會是建設處下的一個府外單位，只做工商服務，協助工業會、商業會，梁志傑無法管控其他局處室，更沒有一級主管要向梁志傑報告，請議員拿出證據，若覺得有貪瀆之虞大可向檢調檢舉，不需要空穴來風、子虛烏有亂栽贓指控。