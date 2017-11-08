竹山鎮長涉貪被搜索 下屆選舉將不優先提名

南投檢調搜索竹山公所，鎮長黃丹怡（左，比手勢者），也被列為調查對象之一。（記者謝介裕攝）

2017-11-08 20:48

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮長黃丹怡涉及公共工程採購貪污疑雲，今日南投檢調大動作展開搜索、傳訊調查，是否涉案雖然有待進一步釐清，不過，民進黨南投縣黨部主委陳昭煜指出，將以最高道德標準建請中央處於「停止黨權」處分，確定不會依「現任優先」原則予以提名參選角逐下屆鎮長選舉，使其連任之路增添變數。

黃丹怡係竹山鎮第一位女性鎮長，且締造素人首次參選就當選鎮長的紀錄，惟執政以來，人事十分不穩定，迄今2年多來，主任秘書已更換7次，加上與代表會關係交惡，使得鎮務推動緩慢，甚至傳聞若與其理念不和，不但員工可能被無預警調動，連廠商想申領工程款也可能被百般刁難。

暫且不論遭檢調大動作搜索的真相為何，對以清廉自居的民進黨而言，無疑已是一大忌諱，因此民進黨南投縣黨部也才會快刀斬亂麻作出停權處分，並強調，一旦調查事證顯示涉及不法，更將開除黨籍。

竹山鎮是全國罕見綠營完全執政的鄉鎮，鎮長及代表會正副主席都是民進黨，如今黃丹怡已確定不被提名，也將牽動下屆鎮長選舉，包括民進黨縣議員張志銘、代表會副主席林賜學2人，也不約而同對外表態參選鎮長；國民黨方面則有縣議員蔡宜助，使得下屆鎮長選舉選情更加詭譎、多變，後續變化值得觀察。

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