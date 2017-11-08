期待與習近平「自然互動」 宋楚瑜：不多也不少

2017-11-08 19:26

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕2017年亞太經合會（APEC）正在越南峴港舉行，我方領袖代表宋楚瑜今天召開抵達國際記者會，中國國家主席習近平亦將出席10日與11日的經濟領袖峰會，宋習將如何互動再度成為外界關注焦點。宋楚瑜今在會中表示，他到這裡是參加國際經貿會議，不是兩岸政治談判，「我有分寸」；他也說明所謂的「自然互動」意思是「不多也不少（no more, no less）」，將會表達善意。

由於APEC為少數兩岸共同加入的政府間國際組織之一，向來是兩岸在國際場合互動的重要場所。總統蔡英文10月中宣布委請宋楚瑜出任領袖代表時，曾再度向中國喊話說，「願在APEC架構下與中國進行善意互動與合作」，值中共19大與川習會甫落幕之際，APEC中的兩岸互動仍為焦點。

宋楚瑜今下午在國際記者會中對此表示，他出發前曾多次和蔡總統交換意見，他非常清楚此次到越南是參加國際經貿重要會議，而非兩岸政治談判，強調「我有分寸」。宋楚瑜說，他代表執政政府說明經濟政策，但也不需要過多揣測，而先前提過所謂的「自然互動」，就是「不多也不少（no more, no less）」，將會表達這樣的善意。

宋楚瑜說，大陸在19大後，習近平得到定於一尊的地位，而大陸在近一、二十年中獲致的經濟成就，讓全世界稱羨，如何能和我們產生更多善意互動，是大家都非常期待的事情。

越南媒體提問時問及台灣與越南之間存在何種挑戰？宋楚瑜向越南喊話說，希望雙方增加一些信心，中華台北有相當誠意願意進一步強化投資關係，不是要競爭、傷害甚至影響越南和其他友邦合作關係，希望越南方面，若能化解心理障礙，例如給予我方更多簽證優惠，相信更能加強與越南之間的經貿來往，「越南不必感覺需要在經貿上選邊站」。