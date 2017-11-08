長期漠視埤塘違法養殖 監察院糾正農委會

2017-11-08 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕桃園地區埤塘於今年6月傳出吳郭魚湖泊病毒疫情，監察委員日前調查，發現法規雖明定埤塘不得養殖水產物或人為放殖任何魚介、家禽，但桃園地區卻放任埤塘養殖水產物之行為達20年，農委會在歷次函詢中也一再推諉塞責，因此今監察院通過提案，對農委會提出糾正。

監委指出，無論在「水利法」及「臺灣省桃園農田水利會蓄水池、圳魚介捕採管理要點」中均有明定不得養殖水產物或人為放殖任何魚介、家禽，但桃園地區放任埤塘養殖水產物之行為達20年之久，且埤塘承購戶使用專業養殖設備（自動投料機、打養機），放養量達15萬尾，但農委會在歷次函詢均答覆稱「各埤池內之魚介應屬天然魚介，並無開始放養時間」，在責任歸屬上也聲稱應由農田水利會辦理，監察院質疑農委會明顯規避埤塘違規養殖之實情，且推諉塞責。

監察院指出，農委會身為農田水利會及漁業之中央主管機關，對於農田水利會業務負有監督與輔導之責，在農田水利會違反法令或怠忽任務時應予制止，因此對農委會怠於職守行為提出糾正案。至於埤塘養殖違反「水利法」規範部分，主管機關水利署也未能確實督促農田水利會辦理灌溉事業設施範圍之劃定並加以落實，也有待檢討改善。

桃園市觀音區福山路3段8-22號池在今年6月12日，確診感染台灣首例吳郭魚湖泊病毒，造成魚群大量暴斃，之後養殖池感染疫情擴大，在不同的養殖池也先後發現感染狀況，且水源彼此並不相通，魚苗來源也不相同，其中8-22號池的吳郭魚死亡數量約9000多尾。