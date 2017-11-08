宜蘭第三勢力串連 籌組政團監督明年縣長選戰

2017-11-08 13:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭無黨籍縣議員薛呈懿、綠黨中執委吳紹文和時代力量林正芳，共同發起組成「宜蘭人民組合」，薛呈懿說，這是由宜蘭在地第三勢力跨黨派參與，一個以「宜蘭」為優先的政團，希望創造跨黨派、在地性、人民政團的「新政治」模式。

面臨宜蘭代理縣長更換、縣長選舉在即，「宜蘭人民組合」今天召開成立記者會，薛呈懿說，政團將監督檯面上現行縣長候選人，他們沒有特定支持誰，目的是讓民眾關注這次縣長選舉，投出適合宜蘭價值及未來的那一票，未來政團是否推出候選人都還在討論的範疇內，但是12鄉鎮各地議員或市民代表，甚至鄉鎮市首長都將推出人選，共編一個值得縣民期待的宜蘭願景。

「人民必須團結一致，第三勢力所代表的是民眾的聲音。」林正芳強調，最近情勢發展讓他們很憂心，政府對人民負責的態度慢慢在流失，一群朋友希望集結第三勢力力量，大家共同努力，今天記者會的召開地點選在蔣渭水紀念碑，就是期盼如同當年成立台灣文化協會，如同以「助長台灣灣文化之發展為目的」的蔣渭水先生一般，團結為宜蘭的未來一起努力。

吳紹文表示，來宜蘭5年期間，感受到宜蘭人的土親、人親，宜蘭原先擁有素質優良的文官系統與永續發展的縣政治理藍圖，但近年來卻急速的改變，土地過度開發、環境遭破壞，大家如果再不團結起來，給民進黨監督的力量，環境會因此更加惡化，因此與在地第三勢力共同合作，持續努力。

薛呈懿則說，就像代理縣長陳金德所說，返鄉是一種使命，從長期參與社會運動到進入體制內，理解到「翻轉」政治必須從根開始，而且必須真正實行「宜蘭價值」，成立不同黨派兼公民的團隊，為的就是努力成為如同當年黨外精神般的政治力量，一則以公民政治行動影響現行政治，二則透過公眾事務與選舉進入體制改革。

薛呈懿指出，「宜蘭人民組合」將透過大大小小的行動，包含論壇、工作坊、表演、商業活動、下鄉拜訪、基層座談、外部專業連結等政治的、非政治的行動，來實踐在宜蘭的新政治，11月11日將在好好咖啡舉行第一場小論壇，討論羅東轉運站BOT議題與行動經驗分享。