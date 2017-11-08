賴揆：重啟核電是最後手段 目前不考慮

2017-11-08 11:11

〔記者李欣芳／台北報導〕為解決企業界缺電問題，行政院長賴清德上午召開記者會宣示務必落實2025年非核家園目標，現有核電廠屆時都要除役，但因這2年供電仍然吃緊，過渡階段是否重啟核1、核2廠機組，賴揆上午在記者會時原本2度表明不會啟動核能，但他最後總結時卻表示，「再轉核能電廠是最後的手段！」

賴揆的說法，引發外界聯想，對此行政院政務委員張景森表示，賴院長的說法，與林全前行政院長所說的，在窮盡一切手段之後才會考慮重啟核能，意思是一樣的；經濟部次長龔明鑫也重申，目前沒有規劃重啟核電廠。

今年發生815大停電，導致時任經濟部長李世光下台負責，面對今明2年供電吃緊問題，賴清德上午召開「行政院排除產業投資障礙穩定供電策略」記者會表示，因供電持續成長，今年備用容量率僅7.5%，供電的確非常吃緊，行政院有責任提出良好對策，讓經濟成長，民生用電不匱乏。

政府強調要落實非核家園，媒體詢問，在過渡階段是否考慮重啟核一、核二廠等核能設備，賴揆明確表示「我們不會因再生能源不夠而啟動核能」。

不過，當媒體問到今明2年供電吃緊，賴清德說，今年供電相對困難，但經由台電公司的努力，明年備用容量率可達11.8％，備轉容量率可到6.8％，雖然仍然不足穩定供電的目標，但政府會儘量努力，再轉核能電廠是最後的手段。

賴揆上午率政院秘書長卓榮泰、政務委員張景森、吳政忠、經濟部次長龔明鑫等人召開記者會，提出3大政策方向，首先，務必落實2025年非核家園目標，因電業法規定現有核電廠2024年要除役，其次，是要穩定供電，108年起備用容量率維持在15％以上，備轉容量率則在10％，第3，穩定供電可達到改善空污的目標。

賴清德並提出三大執行策略，首先，多元創能增加供給，第二，積極節能全民參與，第三，靈活調度智慧儲能。