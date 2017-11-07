幫竹縣府找錢 議員：接管新竹工業區讓公司「入籍」收稅

無黨籍新竹縣議員張春鳳（圖右下背對鏡頭者、圖左電視牆）抨擊縣府這幾年來邊說招商引資，又邊抱怨能分得的中央統籌分配稅款偏少都是「假議題」，因為根本無助縣府真正找到財源。（記者黃美珠攝）

2017-11-07 22:40

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議會今天審查縣府明年度總預算依舊沒有進展，一讀還是沒過！不過，多名議員卻集思廣益，一起幫縣府找錢！最大的聲浪就是要求縣府爭取「接管」新竹工業區，讓區內的公司登記都能在新竹縣，藉此擴大稅源，讓新竹縣可以有更多的自主財源。

不過，縣府財政處直言，爭取這些業者在新竹縣辦理公司登記，確實有助統籌分配稅的分配。但是接管新竹工業區的作法，是否就能讓這些廠商願意在新竹縣辦理公司登記，則還有待商榷。

無黨籍議員張春鳳、國民黨籍議員賴江海等人也鎖定要了解縣府附屬的各個基金運作、調借等財務現況，想徹底釐清縣府的財政情形，以幫忙會診財政問題。

今天，國民黨議員劉良彬率先就很多廠商公司登記不在新竹縣，導致新竹縣跟許多稅收擦身而過的問題發難。

無黨籍議員張春鳳附和，還直接砲轟縣府近年不斷高喊招商引資，又抱怨新竹縣每年能分到的中央統籌分配稅款有限，這兩個都是縣府的「假議題」。

她以高雄花媽在氣爆事件後的作法為例，要求縣府真正該做的，是爭取新竹工業區的廠商公司登記在竹縣，不然枉費新竹工業區每年產值高達全國工業區一半以上，光上繳中央的貨物稅和營業稅，就高達500億元的「實力」，讓新竹縣老是像「過路財神」一樣，稅看得到，卻徵不到！

國民黨議員甄克堅支持縣府跟經濟部「搶」新竹工業區，直接「接管」後，配套誘使廠商在新竹縣登記公司，替縣庫生「財」。

除了「開源」方向，議員賴江海也關心如何「節流」，例如明年軍公教全面加薪3％後，他在意新竹縣增加的部份誰來買單？

國民黨議員吳淑君、無黨籍議員鄭美琴則不滿意縣府地價稅調漲太多，今年的歲入預算6.86億，明年就暴漲到11億多，「不能政府沒錢就往百姓的方向衝。」鄭美琴說。

縣府地政處說，地價稅的計算已經有地段率的差異化考量，以做到均衡、合理的課徵。

財政處則說，因應調薪和新增聘的人員，明年全縣不含約聘僱在內，人事支出總共將增加3.5億，其中2.81億會由中央按月補助，薪水發放不會是問題，但就長遠來看，會排擠到其他的建設預算。

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