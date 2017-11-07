嘉縣長參選人宣傳咖啡包 竟在娃娃機和網拍出現

露天拍賣網站上出現翁章梁的咖啡包拍賣。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-07 20:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕娃娃機可以抓縣長參選人的宣傳咖啡包？前農委會副主委翁章梁辭官參加嘉義縣長民進黨黨內初選，他日前委託品皇觀光工廠製造的宣傳咖啡包，因品皇被查出是違建，引發話題；沒想到，最近更有民眾發現，有大量的翁章梁咖啡包被放在娃娃機內供人抓取，甚至以1包20元在網路拍賣！

翁章梁的宣傳咖啡包上面印有宣傳照和學經歷資料，以及中央歷練、深耕嘉義等字樣，原本預定要製作12萬包發送，但因品皇觀光工廠是違建工廠，做了3萬多包就喊卡。

有網友在批踢踢網站八卦版發文說，前陣子嘉義有咖啡工廠的限量停產咖啡，「小弟路過某處娃娃機，驚為天人」，原PO張貼娃娃機內滿是咖啡包的照片，雖有馬賽克，但明顯是翁章梁的宣傳咖啡包，有網友回應，「這個咖啡 只有嘉義人知道」。

露天拍賣在11月2日則出現「全球限量嘉義咖啡包，限量賞味~~~~（限量是殘酷的）」拍賣物件，有網友詢問，「嘉義可面交嗎？」、「是翁章梁的限量咖啡嗎？」「是正品嗎？這不是已經拿不到了嗎？」拍賣者則回應，「最近很多人關切，只好先結標下架。」

翁章梁競選辦公室回應，拍賣網頁及娃娃機可抓咖啡包，應是網友好玩搞kuso，選舉宣傳階段有輕鬆幽默的話題是好事，尊重拿到咖啡包的民眾如何運用，若藉此可讓鄉親多認識參選人，也是正面影響。

露天拍賣網站上出現翁章梁的咖啡包拍賣。（記者林宜樟翻攝）