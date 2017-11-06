新竹縣政府明年度總預算 罕見1讀被擱置

2017-11-06 23:32

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會定期會開始審查總預算，今天下午原訂進行明年總預算的1讀，依照慣例，新竹縣議會1讀都會全員無異議通過，逕付2讀以後才會逐條、逐字詳細審查。但是卻罕見地出現邱鏡淳任內，首次總預算審查1讀就被擱置的狀況。

起因在無黨籍縣議員張春鳳認為縣府不尊重議會，認為應該在議會開議前2週就要送到的總預算書，竟然遲到開議前1週，她主動致電縣府主計處催討，而主計處竟直接回復她，依照地方制度法，他們10月底給議會就可以。

張春鳳說，主計處後來又以議會和縣府排定的日程，讓該處來不及打、印作業，以致最後竟是把總預算書、縣長施政報告、以及各局處業務報告統統在最後一刻才送抵議會。

「議員審查總預算、了解各局處業務、或是縣長施政報告都是需要花時間用心了解的！」張春鳳轟。

她問，這叫議員們如何了解、分析比較明年的總預算規模和支出，跟今年的、往年的相較有何異同？

張春鳳為此今天下午一開議，議長宣布進行總預算1讀時就提議暫時擱置。

期間雖有國民黨議員陳栢維反對，但議長張鎮榮仍罕見地裁定就此擱置，明天再送1讀，全場其他28名議員無異議通過。

縣府某官員私下透露，主計處的回復固有不當，但整個預算書會延遲送入議會的主要原因，還是跟預算籌編找沒錢而延宕很有關係。

事實上，此次開議前就有議員不滿，表示縣府在籌編預算時，雖然有跟議會討論和協商，但是根本沒有讓議會有置喙餘地。

另有議員私下透露，這次的總預算絕對不會讓縣府一毛不刪過關，反而有計劃讓某單位被刪到只剩下1塊錢。