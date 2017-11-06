林佳龍：台中空品改善 立委卻雞同鴨講

2017-11-06 19:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府拿出數據，證明台中市空氣品質已改善，但遭國民黨立委質疑是因中央修訂AQI指標放寬紫爆標準導致。市長林佳龍今天親自澄清表示，台中仍依原標準71微克／立方米計算紫爆天數，請立委多查證，不要「雞同鴨講」。

林佳龍今天在市政會議表示，市府積極改善空氣品質，成立空污減量工作小組，制定86項空污管制執行方案，並訂定「台中巿公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，促使台中火力發電廠採取五項改革行動，包括承諾燃煤機組改為燃氣機組、提升生煤品質、生煤戶外儲存改為室內煤倉、設備更新及排放標準加嚴、紫爆時配合降載。

林佳龍也說，市府在固定污染源、逸散污染源減量部分均有成效；而在移動污染源部分，中央承諾補助超過5億元，以推動電動公車、綠色運輸轉乘優惠補助、智慧交通等，而發展軌道運輸可減少汽機車上路，遺憾的是有些立委卻反對軌道運輸。

林佳龍指出，市府過去3年所做的工作，是過去30年沒做的，台中市紫爆天數已從他上任前103年的87天，降到目前的18天，PM2.5也從103年的27微克／立方米降到去年的22.8微克／立方米，今年到目前為止更降到20.5微克／立方米；有立委卻說這是因為中央修訂AQI指標，放寬紫爆標準導致，事實上，台中仍依原標準（PM2.5濃度71微克／立方米）計算紫爆天數，希望立委對外發言前多查證，不要「雞同鴨講」。