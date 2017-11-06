前副總統蕭萬長籲中國 讓台商待遇比照當地企業

蕭萬長今出席「2017兩岸企業家紫金山峰會」開幕式，並在致詞時呼籲中國，讓台商待遇比照中國企業，以持續兩岸交流和合作。（中央社）

2017-11-06 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統蕭萬長今出席「2017兩岸企業家紫金山峰會」開幕式，他在致辭時強調，面對全球經濟和兩岸關係的變化時，推進兩岸產業發展要有新思路，而身為兩岸企業家峰會台灣方面理事長，峰會也將扮演兩岸橋梁，推動兩岸產業融合發展。他也呼籲中國將台商企業比照中國企業待遇，讓雙方一起面對全球經濟挑戰和機會。

根據《中央社》報導，「2017兩岸企業家紫金山峰會」今天在江蘇省南京市登場，而蕭萬長在致詞時談到，台商「以中國為工廠」的代工出口模式應儘速轉型升級。兩岸應尋求以技術合作或創新為基礎，共同開發新的合作模式，以化解台灣和中國產業規模差距及市場競爭大於互補等憂慮。

蕭萬長表示，兩岸企業家峰會將扮演台灣和中國雙方的橋梁及合作平台的角色。至於進一步推動產業融合發展，中國在政策上應不要再區分台資或中資，讓台資企業的待遇能比照中國當地企業，以體現兩岸企業共同體的合作意識。

另外，過去5年來，全球經濟起伏波動，台灣和中國的關係也出現轉折變化，但蕭萬長指出，推動兩岸企業合作及產業融合的方向不應受短期政治因素影響，也不應因經濟大環境變化而改變初衷，雙方應有同理心，照顧彼此關切的事項，以有效機制處理分歧。