悠遊卡公司贊助謝系活動 柯P尷尬：政黨活動不可以

2017-11-06 16:49

〔記者郭安家／台北報導〕悠遊卡公司會將悠遊卡押金利息贊助公益使用，但台北市議員徐弘庭今下午於議會市政總質詢踢爆，指悠遊卡公司民國105、106年分別贊助10萬元給財團法人新文化基金會辦活動，該會創辦人正是駐日代表謝長廷，席間講師有謝長廷及謝系立委，批評根本是拿人民血汗錢贊助政黨活動。台北市長柯文哲回應，政黨活動不可以。

徐弘庭發現，悠遊卡公司105年曾贊助新文化基金會研習營25屆「點亮時代，首選新世代」活動，講師有民進黨秘書長李俊毅、謝長廷、管碧玲、趙天麟、徐國勇、姚文智等人；106年還贊助該基金會「維新世代迎接挑戰青年培訓計畫」，講者則有新文化基金會董事長林耀文、謝系立委、謝系的悠遊卡公司董事長林向愷等人。

柯文哲回應，悠遊卡公司當然無法贊助政黨活動，應該要符合捐贈標準；另外，北市府近日也研議台北農產運銷等六大公司捐款原則，並成立專案小組規範這些事情，並副市長鄧家基列管此事。至於悠遊卡公司贊助謝長廷爭議，柯文哲則說，做的人要自己解釋。

徐弘庭批評，北市府還未訂定六大公司捐款原則，他就發現此事；「中華民國公股董事的經理人，是賦予他權力拿人民血汗錢、公司賺的錢去捐款給政黨活動嗎？」他希望柯文哲一週給答覆此事，並且考慮林向愷的去留、一定要有一個懲處。

徐弘庭還重提，由謝長廷擔任理事長的世大運之友會，也曾提供30萬元給柯文哲一日雙塔活動，並指柯文哲接受私人餽贈，等於違反「公務人員服務法」18條；如今悠遊卡公司又回捐謝長廷20萬元，「這金流好像有點奇怪。」

林向愷今下午未在議會備詢，暫無法取得進一步回應。