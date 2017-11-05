連上12天班未來只要備查？勞團：勞基法將淪紙老虎

2017-11-05 21:49

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法規劃修法，勞動部日前預告草案，在書面資料或立法院質詢時，皆多次強調「鬆綁七休一」、「加班時數上限放寬」、「輪班間隔調整」有但書，需經勞資同意後才可實施，僱用30人以上企業需向當地主管機關備查。備查屬於程序資料，幾乎沒有實質介入效力，勞工團體、勞檢單位多認為「備查只是隻紙老虎」。

勞基法修正草案在鬆綁現行法規執行加上但書，載明「雇主經工會同意，如事業單位無工會者經勞資會議同意」、「雇主僱用勞工人數在30人以上者，應報當地主管機關備查」，強調這是維護勞工權益工具。在實務上，「備查」僅是個程序，地方主管機關都是「備而不查」，和「核備」大不相同。

「核備」是實質審查，勞資間工作規則、責任制契約等需由地方主管機關事先審查；具有准允或駁回的「准駁權」；「備查」不等於必定要徵得地方主管機關同意，只是告知「我要這麼做了喔」，然後主管機關再回文「我知道了」。

記者訪談數個地方主管機關了解現行運作，單位皆指出「備查」效力遠低於「核備」，備查只是程序，無關同意與否；核備則是在完成後才生效，主管機關可以退件要求企業修改不合規定項目。

一名地方主管機關一級主管說，備查是形式，行政機關介入程度很低，若說企業沒有完成備查就要求員工上12天班，也不能拿企業怎麼樣，企業拿勞資會議紀錄說已取得勞方同意就行，其實做出勞資會議文件、要求員工補簽名不難。一名勞檢員說，備查是隻紙老虎，勞動部說得威風，備查效力甚至較勞資會議來得低，看過太多因應勞檢做假資料的企業例子。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛回應，備查不是不管，備查資料中可看到企業有否濫用，發現不對勁處可進一步了解，員工投訴有不平待遇，備查文件就是主管機關釐清依據，沒有完成備查，可以回到法規條文執行罰則。

然勞檢員對勞動部說法存疑。一名勞檢員指出，備查效力很低，若說備查程序沒有完成就回歸母法論違法，若有行政訴訟恐很難站得住腳。台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，台灣工會組織率低，就算是30人以上企業也大多沒有工會，勞資不對等，勞資會議、勞資協商只是形式，勞工沒有對等議價能力。