一例一休修法行政院將拍板 勞團：裝睡的人叫不醒

2017-11-05 18:15

〔記者李雅雯／台北報導〕行政院力拚年底完成勞基法修法，預計11月中要送立法院審查，行政院長賴清德擬在明（6日）天拍板勞基法修法草案版本，據悉草案版本和勞動部預告版本相差不遠。勞工團體呼籲民進黨政府不要再裝睡，忽略眾多勞工真實聲音，只為少部分資方所圖，「裝睡的人永遠叫不醒」，這句總統蔡英文以前競選時說過的話，現在再送回給民進黨，11月9日將集結向行政院抗議。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，一例一休實施以來，已有調查數據顯示台灣勞工的勞動條件有轉好，為什麼要忽然修法？這麼重要的勞工政策已有部分成效，卻為了少數不法企業修改，沒有任何一個勞工團體可以接受，台灣也不可能接受這樣的回頭路，如果賴清德不在意抗議聲音，裝睡的人永遠叫不醒，接下來的選舉會給民進黨一些提醒。

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋指出，一例一休不到1年就要修法，政府竟還要棄守基本七休一原則，若要修法，首先把7天國定假日還勞工，本來說好單週40小時工時，加工時數卻被放寬了，鬆綁了七休一，將持續抗爭。

台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙說，勞動部預告修法版本內容讓人憤怒，籲行政院要懸崖勒馬，勞基法規劃修法和總統蔡英文競選勞工政見完全背道而馳。