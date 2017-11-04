高市府籲柯P：勿再以錯誤數字評論高雄 應到此為止

2017-11-04 10:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對11月2日《自由時報》引述柯文哲市長說法，高雄市2600億元的舉債額度，陳菊任內就用了2400億元，引發北高兩市的口水戰。高市府今天上午再度澄清，柯P所說的每一個數據都不是事實，請柯勿再以錯誤數字評論高雄。

高雄市財政局說明，高雄市目前舉債剩餘空間仍有540億元，市長陳菊11年任內，共舉債約1千億元，統計至107年總預算案，陳菊任內償還勞健保欠費等，總計還款1208億，且高市府的舉借金額已經連續7年下降。

高市府強調，因此，柯P所說的每一個數據都不是事實，卻引用錯誤數據，傳播偏頗的評論。

高市府指出，台北市人口268.2萬，高雄市人口277.6萬，高雄市人口比台北市多9.4萬人；高雄市面積2951平方公里，是6都最大，也是台北市面積271平方公里的11倍，城鄉綜合治理的任務，較台北市更複雜許多，常理而論，要照顧的人口及面積大，不是應該獲配較多資源？

高市府指出，但事實上，單單今年台北市的統籌分配稅款，就比高雄市多了120億！就算比較過去幾年，每年台北市也比高雄多拿了超過100億以上，這是長久以來統籌分配稅款分配公式的不公。

高市府強調，過去建設資源也獨厚台北，軌道總建設經費高達1兆元，14條捷運路線加5條興建中。這些都墊高首都先天的優勢，但這樣的優勢，主要是國家資源傾斜所致，並非單一市長所努力獲致，台北市坐擁這樣的資源，更不應該打擊其他的縣市。

高市府鄭重呼籲籲柯P，勿再以錯誤數字評論高雄，應到此為止。