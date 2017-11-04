蔡總統過境 關島總督高規格接待

關島以「高規格」歡迎蔡總統到訪，在機場道路兩側懸掛我國國旗。（特派記者鍾麗華攝）

2017-11-04 08:32

〔特派記者鍾麗華／關島3日報導〕蔡英文總統在當地時間3日下午抵達關島，由美國在台協會主席莫健、關島總督卡佛親自接機，關島以「高規格」歡迎蔡總統到訪，不僅在機場道路兩側，懸掛我國國旗，而蔡總統到達後，首站便到總督府，在卡佛的介紹下，會見當地的政要，包括關島議會參議員與最高法院法官。

美國總統川普的「亞洲行」今天展開，川普第一站便是到夏威夷訪問，卡佛則是先在機場迎接蔡總統，並在總督府舉辦歡迎酒會後，才會轉往夏威夷迎接川普，顯見對蔡總統到訪的重視。事實上，卡佛上週五已訪台，也到總統府見蔡總統。

蔡總統到訪關島，過境的規格更甚去程的夏威夷。不僅機場周圍懸掛我國的國旗，而且由警車開道，過去台灣總統過境美國時，為了不讓隨行媒體記者採訪，總統與媒體分且下榻在不同的飯店，且距離相隔很遠，但此次卻破例，讓總統與媒體同時入住同一飯店，也比照夏威夷過境模式，隨行媒體可以公開採訪。

在總督府歡迎酒會時，蔡總統特別提到，卡佛下午將赴夏威夷，她要特別感謝卡佛專程前來機場接機，並舉辦歡迎酒會。而台灣是關島第3大觀光客來源國，也是重要的投資國，雙方正合作推動對有利的經貿發展。她也要感謝關島議會通過決議，支持台灣參與「國際民航組織」等國際組織，台灣人民銘感在心。

蔡英文總統赴關島總督府，關島總督卡佛致贈紀念品。（特派記者鍾麗華攝）

蔡英文總統抵達關島，由關島總督卡佛親自接機。圖為蔡總統與卡佛握手。（特派記者鍾麗華攝）

蔡英文總統抵達關島，由美國在台協會主席莫健（中）等人自接機。（特派記者鍾麗華攝）

蔡英文總統在關島總督府，與當地政要會見， 包括當地的關島議會參議員、最高法院法官均出席。（特派記者鍾麗華攝）