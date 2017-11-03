這間手機大廠 黃國昌轟常違規又拿高額補助

2017-11-03 15:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院院會今天即將處理《產業創新條例》部分修法，時代力量今天緊急召開記者會，痛批許多廠商享有鉅額租稅減免，卻常常違規。時代力量立委黃國昌也舉知名國內手機廠商宏達電指出，該公司過去3年違反勞工法律，遭到地方政府裁罰高達十多次、金額超過360萬元，行政部門竟然也還是在超級寬鬆的恣意標準下，繼續給予高額補助。呼籲各黨團能支持時代力量版的再修正動議。

黃國昌指出，時代力量支持給予真正認真從事研發的廠商適度的租稅減免，以促進優良廠商的產業創新與升級轉型。

黃國昌表示，2014年修正產業創新條例時，在第10條增加了接受補助廠商必須「最近3年未違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大」的消極要件。以免出現像日月光這種破壞環保的無良廠商，也可得到全民補貼的離譜現象。

不過，黃國昌也表示，在過去3年因為違反勞工法律，遭到地方政府裁罰高達十數次的宏達電，總裁罰金額已超過360萬元，行政部門竟然也還是在超級寬鬆的恣意標準下，繼續給予高額補助，根本徹底空洞化法律的限制。

黃國昌說，2016年總共給了超過112億的抵減稅額，這些屬於納稅人的錢，是否流入無良廠商的口袋，人民當然應該有權進行公眾監督。他在委員會和協商都曾經提過相關的質疑，卻沒有得到回應。

黃國昌也希望各黨團能夠支持時代力量版再修正動議，財政部每年應該要定期公布違規公司名稱和抵減稅額。