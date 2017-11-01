參議員致函川普籲重申台灣關係法 外交部：展現堅定支持

2017-11-01 19:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普訪問亞洲前夕，36名跨黨派美國參議員聯名致函川普，呼籲川普與中國國家主席習近平會面時，心中不忘並且支持美台重要夥伴關係，重申「台灣關係法」。外交部今天回應，這次聯名函在10個工作天內獲超過3分之1的參議員支持，充分展現我國在美國國會享有跨黨派堅定支持，外交部對此表示歡迎及感謝。

川普亞洲之行本週起程，將訪問中國、日本、韓國、越南和菲律賓，是上任以來時間最長的國事訪問。川普訪問中國時，將於11月8日進行第3次「川習會」，外界曾揣測台灣是否會成為美中談判的籌碼，對此，白宮日前已對外否認會簽署「第四公報」。美國聯邦參議院更有36名跨黨派參議員，在出訪前夕聯名致函給川普，表達力挺台灣的態度。

外交部今天說，這次聯名函由參議院台灣連線兩位共同主席James Inhofe（R-OK）及Robert Menendez（D-NJ）於10月19日發起，在不到10個工作天內，即獲得兩黨36名參議員響應，超過參議院議員總數的3分之1強。

聯名信中呼籲川普與習近平會面討論北韓核武與貿易議題時，心中不忘並且支持美台重要夥伴關係，重申「台灣關係法」。信函並指出，這個重申將展現美國對台政策的延續性，也是美國在印度洋、亞洲、太平洋領導地位的重要宣示。

而眾院台灣連線4位共同主席Gerald Connolly（D-VA）、Mario Diaz-Balart（R-FL）、Gregg Harper（R-MS）及Albio Sires（D-NJ），也曾於10月26日聯名致函給川普總統，強調「台灣關係法」與「六項保證」對台美關係的重要性。

外交部說，以上致函作為充分展現我國在美國會享有跨黨派的堅定支持，外交部對此表示歡迎及感謝，未來亦將持續加強與美國國會的聯繫，以爭取更多的支持與友誼。