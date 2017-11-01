參選砲口對外 江啟臣開轟台中火電、東豐快

2017-11-01 13:55

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委江啟臣昨正式宣布投入2018台中市長大選，在受訪談及此事時，江對黨內競爭維持和諧基調，並將砲口對外，砲轟現任市長林佳龍於台中火力發電廠審查展延、BRT停建及東豐快速道路停建等議題。

繼先前國民黨立委盧秀燕宣布參選後，遲未確定參選動態的立委江啟臣，昨特地回到選區台中豐原召開記者會，正式宣布投入2018年台中市長選戰，讓國民黨在台中市長公開表態參選的人，有了盧秀燕及江啟臣2位。

江啟臣今接受Pop Radio電台主持人黃光芹專訪，被問及參選時程。他表示，他先前就說無論坐轎、抬轎都不會迴避，參選更會全力以赴，因他認為台中人口多、幅員大，至少要有1年做準備，才在選擇在昨日宣布參選。

對於民調落後盧秀燕，江啟臣舉立法院長蘇嘉全於2010年參選台中市長為例，表示蘇起初民調雖落後時任市長胡志強逾20%，但最後結果僅差3萬多票，因此這段時間如何爭取認同很重要。他強調，國民黨若能藉此機會建立初選及黨內機制，也是黨的新政治契機。

黃光芹提及盧秀燕打空污議題，台中市政府則公開反駁。江啟臣表示，公權力在政府，若反過來推給民代，不如不要當市長。他砲轟，林佳龍不但悄悄在9月展延中火9號機，更未依照市議會逐年燃煤減量的自治條例。

對於BRT停建，江啟臣認為這畢竟耗資20億元興建，若認為有問題可提出質疑並修改，一次廢掉會產生成本問題，如今還得賠錢給廠商；對於台灣塔興建與否，江則表示一切尊重專業，但不應誤解、扭曲期預算。

最後江啟臣針對東豐快速道路議題開轟，表示這是胡志強市長任內動工，但林佳龍上任不到一個月，即以環評瑕疵為由停工，後來要復工還找不到理由，表示停工理由不具體且不成立，如今更卡在行政訴訟，讓這條路完工遙遙無期。