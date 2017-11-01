黨產會：受託管理人申報財產寬限4個月 違者最高罰500萬

行政院黨產會召開記者會，呼籲政黨、附隨組織及其受託管理人申報財產，否則將依法開罰。（記者楊淳卉攝）

2017-11-01 10:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開記者會，黨產會主委林峯正呼籲，對於負有申報義務之政黨或附隨組織之「受託管理人」，包括個人及經營信託業務之金融機構，黨產會將再給4個月的申報期，若未在明年3月1日主動申報財產，可處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

林峯正表示，為避免申報義務人不清楚法律規定，特別召開記者會向社會報告，避免申報義務人因未注意法律規定遭重罰；黨產會也歡迎各界檢舉以提供黨產會進行相關調查，並將依法給予獎勵金。

黨產會委員李福鍾指出，歷史上曾以自然人身分為國民黨管理資產者的案例非常多，例如早期國民黨還未有法人身分時，曾以徐立德等3人名義買下國民黨舊中央黨部，國民黨後登記為社團法人後，該資產才轉到國民黨名下。

根據「黨產條例」規定，政黨、附隨組織及其受託管理人應於條例施行之日起1年內（2017年8月11日）向黨產會申報財產，「曾經」為政黨或附隨組織之受託管理人，也有申報財產義務。至於黨產會主動調查之政黨附隨組織及其受託管理人，也應在4個月內申報財產。

據黨產會資料，除了國民黨、民進黨、中國民主社會黨等3個政黨外，尚有中國青年黨、中國新社會黨、中國中和黨、青年中國黨、中國民主青年黨、民主行動黨、中國中清黨等7個政黨，未依「黨產條例」規定申報財產，若這些政黨未在申報期限11月24日申報，可依法開罰。

此外，黨產會8月也發函各金融機構，詢問是否現有或曾有中國國民黨信託，目前則有上海商業銀行、安泰銀行申報曾有國民黨信託財產。

已向黨產會申報財產之政黨、附隨組織及其受託管理人，還包括黨產會認定為國民黨附隨組織之中投、欣裕台公司，已於4月申報財產；台灣銀行則是7月申報為國民黨受託管理人；林恆志律師8月申報為中投受託管理人；台電文化工作基金會則是自行向黨產會申報為國民黨附隨組織並申報財產。

黨產會指出，國民黨2001年交付近10億元現金予中國信託，但國民黨以於2014、2015年辦理基金買賣贖回完畢，目前只剩美金債權和少數現金，台銀、上海商銀也是相同情形，目前帳戶已經沒錢；安泰銀行則是曾經接受國發院土地的信託登記，基於該理由辦理申報。