台灣國呼籲賴清德 廢民國改公元

2017-10-31 12:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣國辦公室今天呼籲行政院長賴清德，應起帶頭作用，立即將政府公文書紀元「廢民國、改公元」。民進黨立委葉宜津百分之百支持此訴求，表示這是盼推動台灣與國際接軌的務實訴求，也向在野黨、藍營人士喊話表示，希望不要再有人聯想到「去中國化」，因為中國也使用西元紀年，「和世界、也和中國接軌」。

台灣國辦公室今天在立法院召開「新院長、新思維、要接軌、要公元」記者會。台灣國辦公室主任陳峻涵舉例說，光是舉出「60年代老歌」這個例子，到底是指民國還是公元？就可以了解，使用民國紀年多容易造成混淆。

台灣國辦公室創辦人王獻極說，中華民國在1949年就壽終正寢，被中華人民共和國取代，中國也不用共產紀年，而是使用西元紀年，台灣既然要國際化，就要使用大家都通用的公元紀年。王獻極也舉出數個例子，例如日前國民黨給中共的賀電寫只寫106年，「這什麼碗粿？」。王獻極也指出，政府對外公文一定是使用紀年，漢文卻寫106，實務上造成困擾、矛盾，「應該要統一」。

台灣國要求賴清德，既然說自己是台獨政治工作者，「說了以後也要做」，期待賴內閣將公文書寫作全部改成西元紀年。

葉宜津也百分之百支持這個倡議，年輕一代藉由數位發展，習慣和世界交流，空間無遠弗屆，這時更應該廢掉民國紀年，改用公元紀年。葉宜津也說這不是反中，向在野黨、藍營人士喊話表示，希望不要再有人聯想到去中國化，因為「中國自己也用西元紀年」。

葉宜津強調，這個訴求是站在希望和世界接軌的務實角度、就事論事地推動，「和世界、也和中國接軌」。