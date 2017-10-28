台灣司法人權進步協會成立 曾勇夫現身盼改善法官人權

久未公開露面的曾勇夫特地出席加油打氣。（記者吳政峰攝）

2017-10-28 14:14

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣司法人權進步協會今日於福容大飯店台北館舉辦成立大會，貴賓中除有法務部政次務長蔡碧仲與陳明堂、檢察總長顏大和、還有從「九月政爭」後就鮮少露面的前法務部長曾勇夫，近百名司法界人士齊聚一堂，為重獲民眾司法信賴而努力。

協會理事長、前法務部參事何俊英今年初退休，未轉任律師，反而選擇投入司法團體，號召全國現、退職司法官及醫界共76人，成立台灣司法人權進步協會。

何俊英表示，協會以「溝通」與「信賴」建立互動平台，提供全民參與司法與理念交流，首要目標就是先成立「公益律師團」，免費給予需要法律諮詢或訴訟救濟的弱勢民眾、被害人與家屬必要協助，保障司法人權。

此外，何俊英期盼協會能當成人民與司法間的橋樑，透過交流降低民眾對司法實務的誤解，增加司法信賴，並希望能促進司法「親民化」，讓司法程序更加公開透明。

司法官方面，何俊英希望改善司法官的工作環境，保障合理權益，以及落實檢察官、法官評鑑制度改革，達成合理監督工作效能之目的，日後將適時辦理司法官滿意度民調，了解民意，並提供政府參考。

久未公開露面的曾勇夫也特地到場致詞，他認為司法人權包含3大部分，分為被告人權、被害人人權、檢察官與法官人權，前兩項政府機關近年來逐步改進，但司法官的人權卻較少談，希望透過協會的成立而改善。

曾勇夫表示今年初也成立一個人民團體，深知籌備過程艱辛，但今日成立大會有這麼多的年輕司法官撥冗參加，代表大家對司法改革殷切期盼，希望大家能從「司法官不語」的觀念，進步到「必要時發聲」，不但為己發聲，也可避免不食人間煙火的批評。

台灣日本關係協會會長邱義仁認為，台灣民眾對司法有很高的期待，希望協會能幫助民眾了解司法，並督促司法單位。

蔡碧仲表示，法務部進行非常多的司法改革，如一審後公開起訴書、提升受刑人人權、研議人民參與檢察官審查等，而宥於司法資源不足的地方，將有賴協會的補足，讓司法成為人民相信的好司法。

新北市長朱立倫說，司法人權進步六字可拆成三部分解讀，分為「司法與人權」、「司法人的權利」、「司法人權」進步，同時兼顧當事人與司法官的權利，非常巧妙。

朱立倫號召與會會員捐款資助協會，海外投資開發董事長林文淵首先讚聲，直說司法是正義的最後防線，捐款當仁不讓。

協會秘書長、士林地檢署主任檢察官柯怡如說，協會將成立網路平台，提供資訊，讓民眾透過平台進行法律諮詢，由會員幫助解答訴訟程序問題，若涉及個案探討，現職司法官不方便發言，也有退休司法官或專業律師協助諮詢。

會中選出15位理事與5位監事，理事分為何俊英、郭靜文、徐弘儒、李家豪、郭力菁、廖先志、王銘裕、徐則賢、郝中興、蔡正傑、黃榮德、葉益發、馮美珊、翁偉倫、林思吟；監事為王齡梓、吳靜怡、邱曉華、楊偉文、周芝君。