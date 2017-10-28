呂學樟稱「選竹市長要燒1.2億」 穩贏搞不好要噴5億

2017-10-28 12:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕明年新竹市長選戰，藍營角逐者拚出線，呈現5搶1的激烈廝殺，外傳黨部主委呂學樟曾召開協調會，找來其他有意角逐者，開宗明義指要選竹市長得燒掉1.2億元，卻未獲得所有角逐者認同；市議員李國璋今說，就算選舉燒錢也不會影響選舉意願，之後考慮循賴清德選台南市長的省錢策略，改採網路宣傳節省開支。

其他有意角逐者不退縮

李國璋指出，他確實有參加該場協調會，當時主委呂學樟提到，打竹市長選戰，包括宣傳費、廣告費與基本開銷至少要花1.2億元，要選穩贏搞不好還要噴到5億元。

李國璋說，他聽到這個數字十分訝異，卻不影響他的參選意願，選舉要花多少錢是種主觀認定，他目前考慮效法賴清德選台南市長的省錢策略，包括不設競選總部、不插競選旗幟、不立選舉看板、也不使用宣傳車，改採互動網路平台節省開支，若沒有為民服務的決心，只是站在個人政治前途來考量，他根本不必在這艱難的時刻跳出來。

竹市議會國民黨團書記長、市議員林耕仁24日成立「參選新竹巿長服務處」，他說，無法得知呂學樟提出1.2億元這個數字的想法，選舉會依選罷法計算公告經費最高金額，和砸錢相比，如何取得民眾的認同比較重要，準備這麼久，高額的選舉經費並不會讓他打消參選市長的念頭。

市議員鄭正鈐指出，選市長需燒掉1.2億元應該是呂學樟對局勢的評斷與看法，打選舉需要務實看各方人事物，現階段最重要的事情，是做好選民服務並監督市政。

對於呂學樟的說法，前市長許明財則認為「個人說個人的話」，他沒有意見。

黨部主委呂學樟指出，1.2億元是他依據以往選舉經驗做的評估，提醒眾多藍營角逐市長者打選戰的困難點，除了要面對林智堅的網軍，還必須重下資本才有贏面。