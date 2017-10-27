總統科學獎揭曉 陳建德等3人獲殊榮

2017-10-27 11:22

〔記者李欣芳／台北報導〕總統科學獎委員會今天上午公布2016-2017年總統科學獎得獎名單，共有3位得獎人獲得此殊榮，分別為「數理科學組」的中研院院士陳建德、「生命科學組」的中研院院士王惠鈞及「應用科學組」的台積電副總經理余振華。

總統府表示，今年膺選的總統科學獎得獎人陳建德院士、王惠鈞院士及余振華博士，長期深耕數理科學、生命科學、應用科學等專業領域，進行科學創新突破，成果豐碩，成就非凡。每位得獎人的科學成就及重要貢獻，不僅提升台灣學術聲譽及國際競爭力，對於增進人類生活福祉更有深遠的影響，實為台灣學術界的最高典範。

為表彰得獎人的貢獻，11月底將舉行頒獎典禮，由總統蔡英文親自頒發每位得獎人獎狀1幀、獎座1座及獎金200萬元。

總統科學獎自民國90年開始舉辦，每兩年頒發一屆，旨在提升台灣在國際學術界的地位，並獎勵數理科學、生命科學、社會科學及應用科學領域，在國際學術研究上具創新性且貢獻卓著之學者，尤以對台灣社會有重大貢獻之基礎學術研究人才為優先獎勵對象，是我國最高榮譽之科學研究獎項。

依照「總統科學獎遴選要點」規定，總統科學獎委員會由中研院院長擔任召集人，科技部部長擔任副召集人，共計15位委員組成。本屆總統科學獎共計收到13件提名案，經評選出3位得獎人，經提報總統府核定表揚。