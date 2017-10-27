李顯龍分析兩岸僵局難解 美前駐中大使認同

美國前駐北京大使芮孝儉表示，多數台灣民意支持維持現狀。圖為總統蔡英文。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-27 08:46

〔駐美特派員曹郁芬／華府26日報導〕美國前駐北京大使芮孝儉與喬治華盛頓大學教授沙特今天都表示，他們同意新加坡總理李顯龍的分析，兩岸最好的狀態就是僵持下去，看不出未來有重大變化。

「美中政策基金會」今天就中共十九大舉行座談會，邀請芮孝儉、沙特以及卡內基國際和平基金會資深研究員黃育川出席，由約翰霍普金斯大學教授藍普頓主持。

芮孝儉表示，習近平雖然將統一與中國偉大復興連結在一起，但他看不出習近平表達了急迫感，多數台灣民意支持維持現狀，中國的政策也是要維持現狀，反對改變現狀的片面行動。

不過，習近平做了兩件事讓人開始質疑中國是否有了急迫感，這不代表中國政策一定就改變了。首先，習近平用了鄧小平的話說，台灣問題不能無限期地留給下一代，雖未再多做說明，但暗示某種時間表；現在，習近平在十九大的演說提出了時間表，雖然是遙遠的時間表，但35年在中國漫長的歷史中不過是滄海之一滴。

芮孝儉說，習在十九大的對台政策報告算是溫和的，重申了和平統一，但他也談到統一是中國偉大復興的必然要求，而這偉大復興的時間表是2049年。問題是，台灣目前的趨勢不支持2049年前與中國和平統一，習沒有設下近期的時間表示，但大家不能不把2049這個期限放在心上。

芮孝儉指出，習在十九大明確指出，在他領導下的中國要消除一切的西方影響力，發展有中國特色的模式，而且貫徹到社會每個層面；此外，黨要控制一切，有強調的文化沙文主義，而且中國還要把這種模式向外輸出。美國沒有明確的政策和這樣一個強大的競爭者打交道。

不過沙特認為，中國說的和做的未必一致，願景與現實間常有巨大差距，中國夢其實受到很多限制。中國處理國內挑戰需要很多資源，能真正投入外交的資源不多。其次，中國對外貿易依存度仍很高；第三是中國雖強大，但在亞洲地位並不穩固，與中國貿易關係密切的日、韓、澳洲、台灣和印度，跟中國的關係都很緊張，更何況美國在亞洲影響力還是很大。

沙特說，中國對捉摸不定的美國總統川普小心應付，對他有戒懼，所以用來威嚇日、韓和台灣的作風不敢用來對付川普，目前看不出川普訪中需要犧牲什麼來交換中國的讓步。