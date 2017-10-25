薪資穩定、退休制度完備 賴清德：公務員離幸福最接近

行政院長賴清德今天（25日）出席行政院模範公務人員頒獎典禮，致詞外並頒獎表揚模範公務人員。（記者叢昌瑾攝）

2017-10-25 16:14

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天下午在表揚今年度行政院模範公務人員時說，公務員是上帝的選民，離幸福最接近，因為薪資穩定，有職級可升等，退休後也有一套完備制度，所以是最穩定，也是最接近幸福的一群，他期勉在場公務員要珍惜，指公務員除了有優勢條件外，又能抱公益行善的心服務國人，一定會更好。

賴揆並期勉公務員要清廉勤政，並且以民意為依歸。強調行善積德，是台灣人非常重要的一個觀念。

賴清德今天下午在行政院大禮堂舉辦106年行政院模範公務人員頒獎典禮，今年計有行政院資通安全處高級分析師吳啟文等30人獲選，由賴揆親自頒發獎座及致詞。

行政院為表揚公務人員對國家社會之貢獻，以激勵士氣，提升行政效能，從嚴慎選精神並依「行政院表揚模範公務人員要點」規定，辦理行政院模範公務人員選拔作業，以參選人員的具體事蹟作為評審依據，採初審及複審2階段進行審查，並經行政院核定，從各主管機關推薦的85人中遴選出30人，其中男性18人（占60％），女性12人（占40％）；進一步分析，簡任職務者11人（占36.7％），薦任14人（占46.7％），及其他人員5人（包括警察人員及消防人員，占16.7％）。

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