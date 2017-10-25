花媽再被借將 丁允恭加入政院團隊

高市新聞局長丁允恭（左）證實，將接任政院顧問。（記者王榮祥攝）

2017-10-25 13:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府團隊又有人被中央借將。高雄市長陳菊任內、任期最長的新聞局長丁允恭，即將進入行政院擔任顧問，負責院長賴清德相關文稿業務；丁允恭今證實明天就要報到，他哽咽表示自己人生最精華的10年都在高雄，早已把高雄當家，謝謝高雄、也謝謝花媽栽培。

丁允恭今年41歲，台大經濟系畢業、台大科技整合法律研究所碩士，曾為媒體專欄作家，曾獲時報文學獎及聯合報文學獎；2008年擔任高雄市長陳菊幕僚，2014年3月接任高市新聞局長至今。

他今天證實，將前往行政院擔任顧問，負責帶領文稿相關業務，明天就要報到，至於接任新聞局長人選，市長陳菊與幕僚仍在商議。

丁允恭強調，自己雖然不是土生土長的高雄人，但人生最精華的一段都在高雄，他跟著市府團隊投入高雄建設，從當初一個不被看好的工業城市，到現在逐漸轉型、朝宜居與幸福城市邁進，感觸真的很深。

丁允恭表示，對高雄早有濃厚感情、也習慣高雄的生活環境，當初接到任務確認要北上時，心理其實有點不捨，但還是要感謝長官的器重，很願意挑戰新工作。

一向給人剛毅、率性印象的丁允恭，說著說著突然落淚，對於即將調整工作、生活環境，有著莫名感傷。

回顧局長任內大小事，丁允恭認為現在的發言人不能再扮演化妝師角色，應該稱為政策說明師，讓外界瞭解、清楚政策內容；他說，最複雜的議題是氣爆，最煎熬的是果菜市場拆遷。

對於自己成為花媽市長任內、任期最久的新聞局長，丁允恭頻頻感謝花媽栽培與信任，並強調有會再回來高雄，這裡已是他的家。

花媽任內新聞局長有蕭裕正、史哲、許銘春、許立明、賴瑞隆、丁允恭，任期最短的是許立明，當時因為達賴事件被波及，僅短短幾個月就下台，但行事風格穩重、擅長政策協調的他仍深獲信任，目前擔綱副市長、花媽第一號副手。