雙北捷運 議員爆：電梯安檢紀錄造假

新北市議員黃俊哲今天召開記者會踢爆，雙北市捷運站電梯的安檢紀錄涉嫌造假，民眾安全堪慮。（記者賴筱桐攝）

2017-10-25 11:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員黃俊哲今天召開記者會踢爆，雙北市捷運的電梯安全檢查紀錄涉嫌造假，嚴重衝擊每天高達200萬人次的乘客安全。對此，捷運公司和新北市工務局都表示看不到這份安檢紀錄表，究竟有無問題，須進一步釐清。

黃俊哲指出，根據取得書面資料顯示，包括捷運淡水站、南港展覽館站、頂埔站、蘆洲站、台電大樓站等，電梯安檢紀錄有諸多不合常理之處，保養廠商名稱為「未知廠商」，缺少專業技術員簽名，且多份安檢表的絕緣電阻為0MΩ，不符規定0.2 MΩ以上，經比對發現，部份安檢紀錄各項絕緣電阻數值竟然一模一樣，有違常理。

中華物業主管交流協會理事于渤文說，如果電梯絕緣電阻為0MΩ，電梯根本無法運作，嚴重者恐漏電，造成人員傷亡，各項絕緣電阻數值也不可能一模一樣，他質疑安檢員究竟是否到場檢查，主管單位未確實查核，竟還核發使用許可證，罔顧民眾安全。

新北市工務局使用管理科技正蔡逸懷表示，新北市境內捷運站電梯共288台，今年抽檢23台，不論是保養紀錄或使用，都沒有問題；工務局僅針對安檢結果資料備查，看不到詳細的安檢紀錄表。

台北大眾捷運股份有限公司系統處電梯廠場長林振福說明，捷運站所有電梯皆由捷運公司進行定期保養，電梯許可證每年到期時，會向內政部營建署申請重新核發，由營建署委託專業單位前來檢查，再把資料上傳網站，捷運公司身為受檢單位，看不到這份資料，目前無從得知紀錄有無問題。