槓上李永得要賴揆道歉 徐榛蔚轉質詢蔡其昌

國民黨籍立委徐榛蔚24日在立院院會質詢時，要求行政院長賴清德為客委會主委李永得一事道歉。（記者朱沛雄攝）

2017-10-24 11:00

〔記者林良昇／台北報導〕客委會主委李永得與國民黨立委徐榛蔚在立院內政委員會交鋒，立法院今進行總質詢，徐榛蔚質詢時批評行政院長賴清德縱容閣員藐視立委，要求賴揆道歉，賴則表示，李應有更好的表達方式，但他看到李有向徐表達善意。

徐榛蔚在質詢時播放過去賴清德擔任立委、台南市長時的片段，強調過去賴清德也為地方爭取權益大聲疾呼，這本來就是地方首長、民意代表應該做的，但李永得卻在她質詢時對她人身攻擊，不夠尊重，要求賴揆為此道歉。

賴清德並未道歉。他在答詢時說，民意代表為民喉舌是職責所在，他有看當天質詢的情況，李永得應該有更好的表達方式，即便有好的理由。

徐榛蔚則多次打斷賴揆答詢，要求賴揆主持公道，為閣員囂張跋扈、漠視國會尊嚴、藐視立委道歉；徐甚至轉而「質詢」擔任院會主席的立法院副院長蔡其昌，稱蔡讓立院尊嚴徹底被踐踏、讓國會議員尊嚴被踐踏到腳下，批「 難道立法院真的成行政院的立法科了嗎？」」

蔡其昌在徐榛蔚質詢結束時發言強調，無法接受徐榛蔚對他的指控，但他不會跟徐交鋒，因為現在是質詢行政院的時間，而不是質詢主席，若對於立院相關運作有意見，立法院長蘇嘉全不定期會主持朝野協商，傾聽各黨團相關意見。

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